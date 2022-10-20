Видео: житель деревни Корнево попал в больницу с пробитой головой после конфликта у кассы магазина

Во Всеволожском районе Ленобласти 50-летний житель деревни Корнево получил серьезные травмы головы во время драки у кассы магазина.

Конфликт вспыхнул у кассы магазина на Полевой улице. Один из покупателей несколько раз ударил другого по голове, после чего скрылся. В результате потерпевшего госпитализировали множественными травмами головы, переломом челюсти, контузией глаза и закрытой травмой и ушибом груди, сообщили в ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшего уже задержали. Известно, что 34-летний мужчина уже был ранее судим.