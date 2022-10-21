Россияне столкнулись с проблемой открытия банковских карт в Турции

Из-за наплыва россиян, приехавших в Турцию после объявления частичной мобилизации, граждане России столкнулись с проблемами открытия карт в стране.

Турецкие банки не справляются с потоком россиян, которые хотят оформить карты, и вместо отказа выдвигают дополнительные требования.

О проблемах рассказал РБК находящийся в Стамбуле гражданин России. Также возникшие трудности подтвердили посредники между клиентами и банками, которые помогают открыть карты.

Так, россиянин сообщил, что обошел более 15 отделений крупных турецких банков, прежде чем удалось открыть счет в одном из них. Многие отделения запрашивали разрешение на работу в Турции, некоторые заявляли, что в принципе не открывают счета гражданам других стран, также собеседник издания столкнулся с просьбой внести заградительный депозит.

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Один из работающих в Стамбуле посредников отметил, что сейчас с россиянами, у которых нет вида на жительство, в Турции работают только четыре банка – Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Denizbank, Ziraat Bank.

В связи с наплывом обращений процедура открытия карты без помощи посредника может растянуться на 3–4 часа из-за незнания местных законов, а также языкового барьера.