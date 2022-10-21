Эксперты дали 5 советов автовладельцам перед продажей машины

Госуслуги подготовили «гайд», как подготовить автомобиль для продажи.

Внешний вид и техническая составляющая непосредственно влияет на решение потенциального покупателя при продаже автомобиля. Госуслуги дали пять советов, как подготовить вашу «ласточку».

— Устраните мелкие сколы и царапины. Можно использовать полироль, специальный карандаш или автоэмаль. Это не для глубоких царапин и потертостей большой площади, а для мелких, но неприятных дефектов.

— Проверьте световые приборы: габариты, фары, подсветку номера, лампочки в салоне. Почините то, что не требует больших расходов. Даже если хорошо следить за машиной, может оказаться, что одна лампочка недавно перегорела.

— Приведите в порядок салон и багажник: сделайте уборку и химчистку, при необходимости нейтрализуйте запахи, замените изношенные коврики — можно на б/у в приличном виде.

— Долейте технические жидкости: масло, тормозную, охлаждающую. А вот менять их может быть нецелесообразно — цену это не повысит, а покупатель все равно сам будет готовить машину к эксплуатации.

— Помойте кузов. Чистую машину приятнее показывать и осматривать перед сделкой.

Такими советами Госуслуги делятся в своем Телеграм.