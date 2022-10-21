Эксперты дали 5 советов автовладельцам перед продажей машины

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Госуслуги подготовили «гайд», как подготовить автомобиль для продажи.

Внешний вид и техническая составляющая непосредственно влияет на решение потенциального покупателя при продаже автомобиля. Госуслуги дали пять советов, как подготовить вашу «ласточку».

— Устраните мелкие сколы и царапины. Можно использовать полироль, специальный карандаш или автоэмаль. Это не для глубоких царапин и потертостей большой площади, а для мелких, но неприятных дефектов.

— Проверьте световые приборы: габариты, фары, подсветку номера, лампочки в салоне. Почините то, что не требует больших расходов. Даже если хорошо следить за машиной, может оказаться, что одна лампочка недавно перегорела.

— Приведите в порядок салон и багажник: сделайте уборку и химчистку, при необходимости нейтрализуйте запахи, замените изношенные коврики — можно на б/у в приличном виде.

— Долейте технические жидкости: масло, тормозную, охлаждающую. А вот менять их может быть нецелесообразно — цену это не повысит, а покупатель все равно сам будет готовить машину к эксплуатации.

— Помойте кузов. Чистую машину приятнее показывать и осматривать перед сделкой.

Такими советами Госуслуги делятся в своем Телеграм.

Вам будет интересно
Эксперты дали 5 советов автовладельцам перед продажей машины советы экспертов, продажа авто, Госуслуги
Опрос: 74% россиян готовы отказаться от новогодних праздников на фоне частичной мобилизации
ВЦИОМ выяснил, что большая часть россиян не против отмены новогодних гуляний на фоне проведения частичной мобилизации. Граждане России выразили готовность отказаться от...
21.10.2022 60
Автор