Камеры «Лахта Центра» запечатлели осенний рассвет над Финским заливом — видео

Автор: Гузель Галимова
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Камеры «Лахта Центра» засняли осенний рассвет, разбудивший Петербург.

Видеозапись появилась в официальном группе небоскреба во «ВКонтакте».

«На видео с камеры «Лахта Центра» — осенний рассвет над Финским заливом: ветер, облака и солнце…», — говорится в сообщении.

Видео: vk.com/lakhtacenter
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