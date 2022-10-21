Камеры «Лахта Центра» запечатлели осенний рассвет над Финским заливом — видео

Камеры «Лахта Центра» засняли осенний рассвет, разбудивший Петербург.
Видеозапись появилась в официальном группе небоскреба во «ВКонтакте».
«На видео с камеры «Лахта Центра» — осенний рассвет над Финским заливом: ветер, облака и солнце…», — говорится в сообщении.
Видео: vk.com/lakhtacenter
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