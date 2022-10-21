В Киришах простились с погибшим на Украине Виталием Агафоновым

В пятницу, 21 октября, в Киришах состоялась церемония прощания с погибшим на Украине с рядовым именного батальона Ленобласти Виталием Агафоновым.
Вместе с родными и близкими Виталия Агафонова отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Киришей и официальные лица.
Фото: vk.com/kirishskiy_lo
Виталий Агафонов проходил службу по контракту, он погиб 12 октября.
Вам будет интересно
В ходе спецоперации на Украине погиб учитель физкультуры петербургской гимназии №631 Вадим Седов. Отмечается, что дата и время похорон будут сообщены...
15.10.2022 2025