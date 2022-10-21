В Киришах простились с погибшим на Украине Виталием Агафоновым

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 21 октября, в Киришах состоялась церемония прощания с погибшим на Украине с рядовым именного батальона Ленобласти Виталием Агафоновым.

Вместе с родными и близкими Виталия Агафонова отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Киришей и официальные лица.

В Киришах простились с погибшим на Украине Виталием Агафоновым спецоперация на Украине, спецоперация, погиб военнослужащий, Ленобласть, Кириши
В Киришах простились с погибшим на Украине Виталием Агафоновым спецоперация на Украине, спецоперация, погиб военнослужащий, Ленобласть, Кириши
В Киришах простились с погибшим на Украине Виталием Агафоновым спецоперация на Украине, спецоперация, погиб военнослужащий, Ленобласть, Кириши
В Киришах простились с погибшим на Украине Виталием Агафоновым спецоперация на Украине, спецоперация, погиб военнослужащий, Ленобласть, Кириши
В Киришах простились с погибшим на Украине Виталием Агафоновым спецоперация на Украине, спецоперация, погиб военнослужащий, Ленобласть, Кириши
Фото: vk.com/kirishskiy_lo

Виталий Агафонов проходил службу по контракту, он погиб 12 октября.

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