Учитель физкультуры из Петербурга погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб учитель физкультуры петербургской гимназии №631 Вадим Седов.
«С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов», — сообщила администрация учебного заведения во «ВКонтакте».
Отмечается, что дата и время похорон будут сообщены позднее.
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