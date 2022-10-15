Учитель физкультуры из Петербурга погиб в ходе спецоперации на Украине

Автор: Гузель Галимова
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В ходе спецоперации на Украине погиб учитель физкультуры петербургской гимназии №631 Вадим Седов.

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Фото: vk.com/gbou631
«С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов», — сообщила администрация учебного заведения во «ВКонтакте».

Отмечается, что дата и время похорон будут сообщены позднее.

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11.10.2022 999
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