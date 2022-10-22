Доцент Лебединская заявила о повышении пенсий с 1 ноября у некоторых категорий пенсионеров

С 1 ноября у ряда категорий пенсионеров изменится ежемесячная выплата. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

— Право на доплату появится у тех пенсионеров, которые обратились за ней с 1 июля по 1 октября 2022 года, – сказала она.

Как пояснила Лебединская, изменения коснутся тех пенсионеров, кто ранее работал в сфере угольной промышленности или гражданской авиации, например бывших горнорабочих, проходчиков, машинистов или членов летных экипажей.

В разговоре с агентством «Прайм» эксперт пояснила, что перерасчет будет сделан на основании данных о страховых взносах от работодателей, которые поступили в Пенсионный фонд. Размер доплаты также зависит от продолжительности специального стажа.