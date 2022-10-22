Россиян предупредили о вирусе в расширениях для популярного мессенджера

Павел Мясоедов, директор компании IT Reserve, сообщил о вирусе, скрывающемся в расширениях для популярного мессенджера WhatsApp.

— Погоня за удобством усыпляет бдительность пользователей. Именно этим пользуются создатели вредоносных модов для WhatsApp, — сказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Как пояснил Мясоедов, сами мессенджеры безопасны. Угрозу представляют дополнения к ним, скаченные на неофициальных ресурсах. Чаще всего такие «дополнения» рекламируются на сайтах с видеороликами или фотографиями. Например, недавно таким образом распространялись «трояны» – вредоносные программы, которые взламывают мессенджеры и крадут личные данные, а также запускают платные подписки на несуществующие сервисы.

Чтобы защитить смартфон от вирусов, важно скачивать приложения только из достоверных источников и пользоваться антивирусами, отметил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».