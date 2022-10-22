Лоси в Ленобласти стали спокойнее

Автор: Александр Селиванов
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Однако водителям все равно не стоит расслабляться.

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Источник: vk.com/kazdoytvaripopare

По словам зоолога Павла Глазкова, у сохатых из Ленобласти завершился гон. Самцы успокоились и перестали искать себе спутниц.

Сейчас мужской части этого вида животных надо восстанавливать форму, так как они потеряли до трети массы тела из-за любовных переживаний.

В Ленобласти регионе период гона длился почти два месяца — начиная со второй половины августа.

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11.10.2022 151
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