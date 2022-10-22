В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 97 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 22 октября.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 97 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 164 человека. 7 жителей региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался в результате болезни.