Опрос: менее чем у 18% россиян есть денежные сбережения

При этом средний размер накоплений не превышает 270 тысяч рублей в среднем.
Как стало известно ВЦИОМ, на данный момент сбережения в России имеют менее 18% граждан. При этом с начала года этот показатель составлял 33%. Как делятся социологи, «последние события эти сбережения основательно «ощипали»».
Также исследования показывают, что средние накопления россиянина сегодня составляют не более 270 тысяч рублей. При этом, деньги жители России хранят в банках в национальной валюте.
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19.10.2022 146