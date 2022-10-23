Опрос: менее чем у 18% россиян есть денежные сбережения

При этом средний размер накоплений не превышает 270 тысяч рублей в среднем.

Как стало известно ВЦИОМ, на данный момент сбережения в России имеют менее 18% граждан. При этом с начала года этот показатель составлял 33%. Как делятся социологи, «последние события эти сбережения основательно «ощипали»».

Также исследования показывают, что средние накопления россиянина сегодня составляют не более 270 тысяч рублей. При этом, деньги жители России хранят в банках в национальной валюте.