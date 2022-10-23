Подвыпивший петербуржец заперся с братом в квартиру и угрожал ему расправой из-за невозвращенного долга.

Обь этом передает полиция Петербурга в своем официальном Телеграм. Как указано в сообщении, 20 октября в квартире на улице Бабушкина в Петербурге мужчина угрожал убийством пожилому хозяину жилплощади расправой. Позже выяснилось, что петербуржец грозился убийством собственному брату.

Указывается, что брат ныне задержанного не возвращал ему долг. Сотрудники полиции убедили нарушителя открыть дверь, после чего он был задержан. У него были изъяты 2 ножа.