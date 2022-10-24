Молодой мигрант-рецидивист задержан за педофилию в Парголово

По информации ivbg.ru, 17 октября на 14-летнюю девочку напали на пересечении улиц Заречная и Федора Абрамова в Парголово. Агрессор совершил развратные действия в отношении школьницы, но его спугнули прохожие.

В полицию обратилась мама пострадавшей. Личность напавшего была оперативно установлена – им оказался уроженец среднеазиатской республики 2001 года рождения, прибывший в Россию в феврале 2022 года.

Ранее он привлекался за аналогичные преступления. А 23 октября стало известно, что по факту развратных действий заведено уголовное дело.