Компенсацию за путевки в детские лагеря для детей мобилизованных увеличат в Ленобласти

Для старшеклассников также предлагается разработать военно-патриотический «Курс молодого бойца».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение повысит размер компенсации за путевки в оздоровительные лагеря для детей военнослужащих и мобилизованных в Ленобласти.

Также глава региона, предложил вместе с воинскими частями разработать для старшеклассников военно-патриотический «Курс молодого бойца».