Компенсацию за путевки в детские лагеря для детей мобилизованных увеличат в Ленобласти

Для старшеклассников также предлагается разработать военно-патриотический «Курс молодого бойца».
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение повысит размер компенсации за путевки в оздоровительные лагеря для детей военнослужащих и мобилизованных в Ленобласти.
Также глава региона, предложил вместе с воинскими частями разработать для старшеклассников военно-патриотический «Курс молодого бойца».
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