В бета-версии WhatsApp добавили 3D-аватары

Пользователи сами смогут выбрать анимационного персонажа со своим лицом.

В настоящее время данная опция доступна лишь в бета-версии, отмечает портал WABetaInfo. При помощи данного аватара пользователь сможет персонализировать свою личность в настройках самого приложения.

WhatsApp автоматом сконфигурирует новый пакет наклеек после настройки аватара для того, чтобы вы могли делиться стикерами со своими друзьями и семьей,

сказано на сайте.

Аватары в дизайне Bitmoji мессенджер получил с выходом последней бета-версии 2.22.23.9 на Android. Что на счет того, когда же эта опция появится в официальных релизах для Android и iOS, еще неизвестно. Однако, по данным WABetaInfo, много пользователей смогут настроить аватар уже в скором времени, если обновят свою версию WhatsApp.