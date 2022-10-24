Дорожники Ленинградской области призвали автомобилистов «переобувать» машины

Сейчас в Ленобласти начинаются регулярные заморозки в ночное время. Холодает в регионе, как обычно, с востока.

«Дорожные службы уже сейчас постепенно переходят на зимнее обслуживание магистралей, проводя обработку покрытия противогололедными материалами. Со своей стороны водителям надо вспоминать зимнюю манеру вождения», — подчеркнул глава дорожного комитета региона Денис Седов.

При этом в комитете добавили, что «брать штурмом шиномонтажи не надо», процесс должен быть плавным и постепенным.

Напомним, что при смене летней резины на зимнюю нужно всегда перекачивать колеса как минимум на 0,2 атмосферы выше рекомендуемого. За счет этого компенсируется падение давления в них из-за холода. Сильно превышать этот уровень не стоит! Во время движения даже в самый сильный мороз шины нагреваются и давление в них повышается порой на 0,2—0,3 атмосферы, частично нивелируя зимнее «похудение» покрышек.

В свою очередь специалисты «Ленавтодора» завершают проверку готовности государственных дорожных предприятий в районах области к прохождению нового зимнего сезона. В этом сезоне дороги Ленобласти будет убирать почти 500 единиц спецтехники.