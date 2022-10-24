В Ленобласти создали карту для помощи СО НКО

Комитет общественных коммуникаций Ленобласти презентовал «Карту возможностей Команды 47», которая объединила 47 экспертов и ресурсных центров региона

«Я очень рассчитываю на то, что карта станет рабочим инструментом и поможет НКО в реализации проектов. Если организации чего-то не хватает, то в Ленинградской области есть друзья, которые всегда придут на помощь – это Команда47», – прокомментировала председатель комитета Екатерина Путронен.

На карте собраны контактные данные некоммерческих организаций, которые готовы делиться своими ресурсами и возможностями с другими организациями и участвовать в проектах коллег. Ознакомиться с ней можно по ссылке. Чтобы войти в список экспертов, необходимо заполнить анкету по ссылке.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.