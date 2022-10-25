Станцию метро «Чернышевская» закрыли на реконструкцию до мая 2024 года

Автор: Гузель Галимова
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С 25 октября на очень долгий ремонт уходит станция метро «Чернышевская». Все работы планируют завершить к маю 2024 года.

В ходе реконструкции на «Чернышевской» обновят три действующих эскалатора и добавят еще один. Кроме того, отремонтируют фасад с сохранением изначального вида станции и заменят входные двери.

Отмечается, что для перевозки пассажиров продлены трассы и усилено движение трех действующих автобусных маршрутов, введен один дополнительный временный автобусный маршрут, а также усилено движение еще одного автобусного и двух троллейбусных маршрутов.

Перевозку пассажиров будут осуществлять восемь автобусных маршрутов: №№ 21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290, 169А; два троллейбусных маршрута: №№ 15, 33. Всего по маршрутам будут курсировать 113 автобусов и более 20 троллейбусов. Интервал движения составит 1,5 минуты.

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19.10.2022 142
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