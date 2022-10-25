Россиянам напомнили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

Выплаты по приказу Минтруда проводят по графику.

Из-за Дня народного единства, отмечаемого четвёртого ноября, изменится график начисления пенсий, рассказала агентству «Прайм» доцент одной из кафедр РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт напомнила: выплаты по приказу Минтруда проводят по графику. Если дни выплат, их доставки совпадают с праздниками или выходными, пенсии могут выдать ранее установленного срока в пределах календарного месяца, но не ранее, чем за три дня до обычного дня выплаты.

По словам Ивановой-Швец, пенсионеры всегда получают пенсии перед праздником. У Почты России точного графика работы отделений нет, поэтому тем, кто получает пенсию чрез эту организацию, деньги могут выплатить и пятого ноября.