Россиянам напомнили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

Выплаты по приказу Минтруда проводят по графику.
Из-за Дня народного единства, отмечаемого четвёртого ноября, изменится график начисления пенсий, рассказала агентству «Прайм» доцент одной из кафедр РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Эксперт напомнила: выплаты по приказу Минтруда проводят по графику. Если дни выплат, их доставки совпадают с праздниками или выходными, пенсии могут выдать ранее установленного срока в пределах календарного месяца, но не ранее, чем за три дня до обычного дня выплаты.
По словам Ивановой-Швец, пенсионеры всегда получают пенсии перед праздником. У Почты России точного графика работы отделений нет, поэтому тем, кто получает пенсию чрез эту организацию, деньги могут выплатить и пятого ноября.
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