ЦБ предложил проект досрочного расторжения ОСАГО для мобилизованных

Подпавшие под призыв по частичной мобилизации россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть премии. Об этом заявили в Центробанке Россия.

В регуляторе пояснили, что для досрочного расторжения документа и возврата части средств необходимо будет обратиться в страховую компанию. Заявление можно подать как в офисе, так и через личный кабинет на сайте организации.

Расторгнуть договор за мобилизованного сможет и другой человек по доверенности, оформленной у нотариуса. При этом, уточнили в ЦБ, в ней должно быть указано право досрочного расторжения договора.