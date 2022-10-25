ЦБ предложил проект досрочного расторжения ОСАГО для мобилизованных

Автор: Александр Селиванов
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Подпавшие под призыв по частичной мобилизации россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть премии. Об этом заявили в Центробанке Россия.

В регуляторе пояснили, что для досрочного расторжения документа и возврата части средств необходимо будет обратиться в страховую компанию. Заявление можно подать как в офисе, так и через личный кабинет на сайте организации.

Расторгнуть договор за мобилизованного сможет и другой человек по доверенности, оформленной у нотариуса. При этом, уточнили в ЦБ, в ней должно быть указано право досрочного расторжения договора.

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25.10.2022 12
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