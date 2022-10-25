Сельхозпроизводителям Ленобласти окажут дополнительную поддержку в современных условиях

Вопрос о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом сложившейся внешнеполитической обстановки обсудили депутаты Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, с инициативой рассмотреть эту актуальную тему выступили депутаты фракции ЛДПР Андрей Лебедев и Игорь Рихтиков. С информацией по данному вопросу выступил Олег Малащенко – заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Выступающий отметил, что в агропромышленный комплекс Ленобласти входит 647 предприятий с численностью работников 33 тыс. чел. со средней заработной платой 47 тыс. рублей. По итогам 2021 года в регионе произведено 322,9 млрд рублей валовой продукции АПК (+46,1 млрд руб. к 2020 году). В 2021 году государственная поддержка мероприятий в сфере АПК составила 7,6 млрд руб. (лимит на 2022 год – 7,0 млрд руб.). Объем поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) составил — 568,5 млн руб (в 2021 году господдержку получили 242 крестьянских К(Ф)Х). С целью развития малых форм хозяйствования разработан комплекс мер грантовой поддержки. Общий объем выплаченных средств по конкурсным отборам 2022 года составил 144,8 млн руб. КФХ Ленинградской области имеют доступ ко всем видам поддержки (более 40), предусмотренных для сельхозтоваропроизводителей.

Основными мерами поддержки в отрасли растениеводства являются: субсидия на проведение агротехнологических работ, субсидия на поддержку элитного семеноводства, поддержка производства семян многолетних трав, поддержка производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур; производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания; поддержка на стимулирование увеличения производства масличных культур; поддержка на закладку и уход за многолетними насаждениями, субсидия на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Основные меры поддержки в отрасли животноводства: поддержка собственного производства молока; развитие мясного животноводства; поддержка племенного животноводства; поддержка на стимулирование производства молока. Дополнительными мерами господдержки отрасли являются: поддержка на приобретение племенного молодняка, развитие пчеловодства.

В рыбохозяйственном комплексе предоставляются субсидии на возмещение части затрат на производство товарной пищевой рыбной продукции, произведенной из водных биоресурсов, добытых во внутренних водоемах Ленинградской области.

В 2022 году введены дополнительные меры для поддержки малых форм хозяйствования. В апреле 2022 года комитетом увеличен срок расходования грантов «Ленинградский фермер» с 18 до 30 месяцев и «Ленинградский гектар» с 24 до 36 месяцев. Расширен перечень субсидируемой техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, а также увеличены ставки субсидии по технике и оборудованию. В рамках реализации Федерального (регионального) проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с 1 сентября по 10 октября 2022 года проводилось обучение для представителей малых форм хозяйствования «Школа фермера» (по наиболее востребованным направлениям «Сыроделие» и «Рыбоводство»).

Вам будет интересно Субсидии рыбоводам Ленобласти увеличат на 20% Об этом сообщил зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета по АПК Олег Малащенко на открывшемся V Международном рыбопромышленном форуме На объединенном... 21.09.2022 172

В этом году был расширен перечень субсидируемой техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, увеличены ставки субсидии по технике и оборудованию.

После всеобъемлющего доклада Олега Малащенко один из авторов вопроса Андрей Лебедев высказал два предложения: первое — снизить налоговую нагрузку, в т.ч. в части льготы по транспортному налогу на транспортные средства категории «В»; второе — предоставить возможность строительства, реконструкции и эксплуатации жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.

После продолжительной дискуссии Губернатор поручил комитету проанализировать ситуацию, касающуюся снижения налоговой нагрузки по транспортному налогу, и возможность строительства домов на землях сельхозназначения, используемых К(Ф)Х, проработать эти предложения, а также определить один-два района, в которых в порядке эксперимента предоставить возможность строительства домов на землях сельхозназначения.

Вам будет интересно АПК Ленобласти похвастался уверенным ростом на выставке «Золотая осень» По итогам восьми месяцев 2022 года ВВП в АПК вырос на 3,9% (до 67,4 млрд руб.). С такими итогами регион... 05.10.2022 217

Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.