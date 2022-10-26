Переселенцам из всех новых регионов РФ предложили выдавать жилье — СМИ

Члены комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ направили вице-премьеру Марату Хуснуллину предложение обеспечить жильем беженцев не только из Херсонской области, но и из Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению депутатов, жилье может быть предоставлено на условиях социального найма. Квартиры, как сказано в документе, можно будет приобретать как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичном рынке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо парламентариев.

Выкупать жилье планируется по средней нормативной цене в стране за 83,4 тыс. рублей за один квадратный метр. В настоящее время на квартиры в России могут претендовать только переселенцы из Херсонской области, которым предоставляются соответствующие сертификаты.

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По мнению депутатов, подобный результат удобен для беженцев, которые пока не приняли окончательного решения, оседать ли им на новом месте или возвращаться в будущем на родину. Также депутаты предлагают сформировать фонд жилья, которое может использоваться только для временного проживания и которое нельзя будет приватизировать.