Управление ветеринарии Ленобласти забраковали большую партию некачественной рыбы.
17 тонн рыбы привезли в Ленобласть из Ирана для дальнейшей переработки. Партия оказалась с превышением содержания мышьяка. Информация об этом поступила из автоматизированной системы «Веста», сообщили в пресс-службе управления.
Фото: Госветслужба Ленобласти
Партию опечатали и поместили на ответственное изолированное хранение.
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