Управление ветеринарии Ленобласти забраковали большую партию некачественной рыбы.

17 тонн рыбы привезли в Ленобласть из Ирана для дальнейшей переработки. Партия оказалась с превышением содержания мышьяка. Информация об этом поступила из автоматизированной системы «Веста», сообщили в пресс-службе управления.

Фото: Госветслужба Ленобласти

Партию опечатали и поместили на ответственное изолированное хранение.