В Ленобласть из Ирана привезли большую партию рыбы с мышьяком

Автор: Гузель Галимова
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Управление ветеринарии Ленобласти забраковали большую партию некачественной рыбы.

17 тонн рыбы привезли в Ленобласть из Ирана для дальнейшей переработки. Партия оказалась с превышением содержания мышьяка. Информация об этом поступила из автоматизированной системы «Веста», сообщили в пресс-службе управления.

В Ленобласть из Ирана привезли большую партию рыбы с мышьяком управление ветеринарии Ленобласти, рыба с мышьяком, Ленобласть, Иран
В Ленобласть из Ирана привезли большую партию рыбы с мышьяком управление ветеринарии Ленобласти, рыба с мышьяком, Ленобласть, Иран
Фото: Госветслужба Ленобласти

Партию опечатали и поместили на ответственное изолированное хранение.

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