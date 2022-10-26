На трассе «Скандинавия» под Выборгом временно ограничат движение

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти будет полностью перекрыто движение в направлении Петербурга.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет перекрыто 27 октября с 23:00 до 23:20 на 70 километре автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» в районе поселка Первомайское. Там будут устанавливать П-образную металлическую опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления движением.

Движение в направлении Выборга будет осуществляться в штатном режиме по трём полосам.