На трассе «Скандинавия» под Выборгом временно ограничат движение

Автор: Гузель Галимова
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На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти будет полностью перекрыто движение в направлении Петербурга.

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Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет перекрыто 27 октября с 23:00 до 23:20 на 70 километре автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» в районе поселка Первомайское. Там будут устанавливать П-образную металлическую опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления движением.

Движение в направлении Выборга будет осуществляться в штатном режиме по трём полосам.

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25.10.2022 72
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