После смертельной аварии со школьницей в Кингисеппе возбудили уголовное дело

Водителя задержали в квартире по месту жительства.

По информации правоохранительных органов, 18-летний житель Кингисеппа на «ВАЗ-2110» наехал на поребрик, затем авто врезалось в дерево.

В аварии пострадала 14-летняя девочка. Её доставили в больницу с различными травмами, но медикам не удалось её спасти.

Водителя нашли у него дома, после чего арестовали. Когда полицейские пришли, он был пьян.

Возбужденно уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).