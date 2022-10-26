После смертельной аварии со школьницей в Кингисеппе возбудили уголовное дело

Автор: Александр Селиванов
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Водителя задержали в квартире по месту жительства.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

По информации правоохранительных органов, 18-летний житель Кингисеппа на «ВАЗ-2110» наехал на поребрик, затем авто врезалось в дерево.

В аварии пострадала 14-летняя девочка. Её доставили в больницу с различными травмами, но медикам не удалось её спасти.

Водителя нашли у него дома, после чего арестовали. Когда полицейские пришли, он был пьян.

Возбужденно уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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25.10.2022 150
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