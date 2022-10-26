Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний

За 15 дней поступили 422 заявления на внесение в реестр: 8 компаний уже получили аккредитацию, трём отказали.

Предприятиям необходимо направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября – это позволит сохранить ранее полученную аккредитацию.

Причиной отказа могут быть нулевые выплаты по зарплате и нулевая выручка за год, размер зарплаты IT-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране, а также отсутствие согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.