Мобилизованные отцы троих детей будут возвращены в Ленобласть

Власти Ленобласти пообещали, что отцы троих детей будут возвращены домой с мобилизации.
Во время встречи губернатора с депутатами ЗакСа Ленобласти прозвучал вопрос о том, что имеют ли бронь многодетные отцы.
Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин отметил, что все решения комиссий по поводу отцов будут отменены. А уже мобилизованные вернутся домой.
Александр Дрозденко это подтвердил.
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01.08.2022 295