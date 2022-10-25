Мобилизованные отцы троих детей будут возвращены в Ленобласть

Автор: Александр Селиванов
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Власти Ленобласти пообещали, что отцы троих детей будут возвращены домой с мобилизации.

Во время встречи губернатора с депутатами ЗакСа Ленобласти прозвучал вопрос о том, что имеют ли бронь многодетные отцы.

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин отметил, что все решения комиссий по поводу отцов будут отменены. А уже мобилизованные вернутся домой.

Александр Дрозденко это подтвердил.

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