Mercedes уходит с российского рынка и продает свои активы

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил о своем уходе с российского рынка и продаже своих активов. Об этом говорится в релизе компании.

Свой бизнес в России Mercedes намерен продать локальному инвестору, компании «АВТОDOM». Сделку еще должны одобрить соответствующие органы.

Главными приоритетами в ходе согласования условий сделки было максимальное обеспечение выполнения обязательств перед российскими клиентами и сохранение рабочих мест для сотрудников компании в России, заявила гендиректор «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева.

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При этом новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве партнеёров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в Подмосковье. Подобрать партнёра поможет Минпромторг России.