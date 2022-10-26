Глава Роспотребнадзора Попова заявила о выявлении двух новых вариантов COVID-19 в России

При этом известно, что пятую неделю подряд в РФ снижается заболеваемость коронавирусом.
Два новых варианта COVID-19 обнаружены в РФ, один из них является подвидом штамма «омикрон» — «цербер», пишет РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала последующее распространение выявленных штаммов в стране.
При этом известно, что пятую неделю подряд в РФ снижается заболеваемость коронавирусом. Ситуацию с заболеванием Попова назвала управляемой. О новых ограничениях речи не идёт.
«Цербер» уже выявляли во многих странах на разных континентах. Обычно этот вид коронавируса протекает довольно легко.
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