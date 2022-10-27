Псковский лисенок Персей переехал в Ленинградский зоопарк

Малыш родился в апреле в зоопарке «Зооград».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По информации телеграм-канала Ленинградского зоопарка, бурый лисенок Персей переехал к ним из Псковской области.

В настоящее время малыш осваивает новые владения. В этом ему помогает соседка — огненная лисица Джинжер.

— Наш новый питомец имеет пятнистый бурый окрас, серую мордочку и бело-серый кончик на роскошном пышном хвосте, — отметили в зоопарке.