Псковский лисенок Персей переехал в Ленинградский зоопарк

Малыш родился в апреле в зоопарке «Зооград».
По информации телеграм-канала Ленинградского зоопарка, бурый лисенок Персей переехал к ним из Псковской области.
В настоящее время малыш осваивает новые владения. В этом ему помогает соседка — огненная лисица Джинжер.
— Наш новый питомец имеет пятнистый бурый окрас, серую мордочку и бело-серый кончик на роскошном пышном хвосте, — отметили в зоопарке.
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