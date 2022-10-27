Петербургские молодожены не смогут приходить на церемонию в необычных костюмах

Теперь, влюбленные решившие узаконить свои отношения, должны присутствовать на регистрации в официальных нарядах.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, городские чиновники разработали детальный проект «О порядке заключения брака в торжественной обстановке».

После его принятия, влюбленным нельзя будет прийти на церемонию в неторжественной одежде. Внешний вид пары должен быть официальным и подобающим.

Также нельзя будет «визуально изменять свой пол с помощью внешнего вида (макияжа, одежды)».

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На этом беды будущих супругов не заканчиваются. На церемонии запрещено открывать и распивать шампанское, приглашать своих музыкантов, и также пиротехников. А если молодоженов захотят на выходе из ЗАГСа разбросать крупу, конфетти или лепестки роз, то работники ЗАГСа должны вызвать полицию и зафиксировать нарушение.