Минпромторг захотел убрать с полок магазинов органические продукты без сертификата

Соответствующие рекомендации были направлены ритейлерам.

Согласно публикации издания РБК, Министерство промышленности и торговли решило предупредить онлайн-магазины и торговые сети о недопустимости продажи органических продуктов, не имеющих сертификаты, которые бы подтверждали, что товар был произведен согласно всем требованиям.

— На полках сейчас 60–70% продукции (в натуральном выражении. — РБК), которая мимикрирует под органику, то есть называется органической на русском или английском языке либо имеет приставку эко и био, но не имеет подтверждения, — Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза.

В Минпромторге уточнили, что действительно направили рекомендации, целью которых является недопущение распространения продукции тех производителей, которые решили ввести покупателей в заблуждение. Вместе с этим Олег Мироненко добавил, что фальсифицированная органическая продукция распространяется в основном через онлайн-ритейлеров.