Запланированная сегодня, 27 октября, разводка Ладожского моста в Ленобласти была перенесена на 28 число — вмешалась непогода.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», суда не успели подойти к запланированному времени, поэтому разводка моста была перенесена по просьбе судовладельца.
Движение на «Коле» в Кировском районе Ленобласти теперь полностью перекроют 28 октября с 10:00 до 10:45.
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27.10.2022 55