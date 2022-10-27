Запланированная сегодня, 27 октября, разводка Ладожского моста в Ленобласти была перенесена на 28 число — вмешалась непогода.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», суда не успели подойти к запланированному времени, поэтому разводка моста была перенесена по просьбе судовладельца.

Движение на «Коле» в Кировском районе Ленобласти теперь полностью перекроют 28 октября с 10:00 до 10:45.