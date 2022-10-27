Проекты в области культуры и искусства из Ленобласти могут получить гранты

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает «Общая газета Ленинградской области», началась заявочная кампания на получение грантов 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Заявки на сайте фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, индивидуальные предприниматели, коммерческие и муниципальные организации. Срок реализации заявленных проектов должен начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершиться не позднее 30 сентября 2024 года.

Обращения принимаются до 17 ноября 23:30. Победители станут известны до 10 марта 2023 года. Общий фонд грантов – 4 млрд рублей. Средства будут распределены между авторами самых креативных и значимых проектов.

Вам будет интересно
Проекты в области культуры и искусства из Ленобласти могут получить гранты Ленинградская область
Депутаты Ленобласти утвердили новую памятную дату – День начала работы Дороги Победы
В Ленобласти появилась новая памятная дата «День начала работы «Дороги Победы» в 1943 году – 5 февраля». Депутаты установили ее...
26.10.2022 90
Автор