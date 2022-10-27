Проекты в области культуры и искусства из Ленобласти могут получить гранты

Как сообщает «Общая газета Ленинградской области», началась заявочная кампания на получение грантов 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Заявки на сайте фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, индивидуальные предприниматели, коммерческие и муниципальные организации. Срок реализации заявленных проектов должен начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершиться не позднее 30 сентября 2024 года.

Обращения принимаются до 17 ноября 23:30. Победители станут известны до 10 марта 2023 года. Общий фонд грантов – 4 млрд рублей. Средства будут распределены между авторами самых креативных и значимых проектов.