Госдума одобрила проект об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля

МРОТ должен в 2023-ем показать рост на 6,3 процента к предыдущему году.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении в следующем году минимального размера оплаты труда, пишет ТАСС. Говорится об уровне МРОТ в 16 242 рубля.

В пояснениях к законопроекту уточняется, что решение основывается на устанавливаемой величине прожиточного минимума трудоспособного населения в России на следующий год — это 15 669 рублей с ростом на 3,3 процента к предыдущему году. МРОТ должен в 2023-ем показать рост на 6,3 процента к предыдущему году.

По утверждению разработчиков проекта, принятие законопроекта поможет обеспечить повышение зарплат примерно для трёх с половиной миллионов бюджетников.