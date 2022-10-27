Госдума приняла в первом чтении закон о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в Интернете, СМИ, литературе, аудиовизуальных сервисах.

Законопроект предлагает запретить выдачу прокатного удостоверения на фильм в случае, если он содержит материалы, пропагандирующие ЛГБТ. Кроме того, предполагается установить требование вводить коды для подтверждения возраста, прежде чем получить доступ к запрещённой для детей информации.

Документами устанавливаются штрафы за подобные виды нарушений. Так, за ЛГБТ-пропаганду гражданам придется заплатить до 400 тысяч рублей, должностным лицам — до 800 тысяч, а юридическим лицам — до 5 млн. Пропаганда педофилии будет караться штрафом до 800 тысяч рублей для физических лиц, до 2 млн рублей для должностных лиц и до 10 млн рублей для юридических.