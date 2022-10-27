В России впервые прекратили дело о дискредитации ВС России

Фигурантом в этом закрытом деле был житель Нижнего Новгорода, опубликовавший на городском форуме видеоролики, рассказывающие о событиях в украинской Буче.

Следственный комитет России (СКР) впервые прекратил производство по уголовному делу о фейке про российскую армию, сообщил «Коммерсанту» адвокат Евгений Губин.

При этом государственный защитник не стал оглашать имя своего подзащитного, но подчеркнул, что это первый подобный случай в российской уголовной практике. Известно лишь то, что фигурантом в этом закрытом деле был житель Нижнего Новгорода, опубликовавший на городском форуме видеоролики, показывающие события в украинской Буче.

Уточняется, что по итогам лингвистической экспертизы специалисты не выявили в действиях обвиняемого состава преступления. К тому же видео было размещено до официального опровержения Минобороны России.