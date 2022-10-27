Фонд «Не напрасно» и СберЗдоровье запускают онлайн-консультации по онкологическим заболеваниям в Петербурге и Ленобласти

Теперь на платформе сервиса СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении различных форм рака врачам, «выпускникам» Высшей школы онкологии – экспертам благотворительной платформы для онкологических пациентов и их близких «Все не напрасно».

Обратившимся петербуржцам и ленинградцам в режиме онлайн специалисты ответят на вопросы, помогут с расшифровкой результатов анализов, расскажут о возможных побочных эффектах, осложнениях и методах лечения, подскажут, какие обследования можно пройти.

Консультации проходят онлайн, в формате традиционного врачебного приема и длятся около 40-50 минут каждая. По итогам общения с врачом пациент получает рекомендации и возможность 3 раза бесплатно обратиться к медицинскому советнику, который поможет с организационными вопросами: например, найти лекарство, организовать обследование, помочь в оформлении льгот и квот.

Также бесплатно задать вопросы врачу фонда можно через онлайн-справочную «Просто спросить». В этом случае нужно заполнить заявку на сайте и подождать письменного ответа от одного из специалистов в течение трех дней на электронную почту.

Записаться на консультацию можно через личный кабинет на платформе «СберЗдоровье», а также через приложение «СберЗдоровье»: в этом случае во вкладке «Каталог» выбрать карточку «Не напрасно», а затем – врача и подходящее время.