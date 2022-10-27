С начала года 68,8 млн пассажиров для поездок по Ленобласти воспользовались электропоездами

Среднесуточное количество отправленных пассажиров с начала 2022 года составило 237 тысяч человек – на 13% больше, чем в 2021 году. А максимальное отправление пассажиров в июле в сутки достигало 358 тысяч человек.
Как сообщает председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, увеличившийся пассажиропоток обусловлен тесным взаимодействием правительства Ленинградской области и перевозчика «СЗППК».
Наиболее популярным направлением среди пассажиров в 2022 году стало Рощино-Выборг. Наибольший прирост (на 14%) пассажиропотока отмечен на направлениях в Сиверскую, Лугу и на Будогощь.
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27.10.2022 26