Тихвинский вагоностроительный завод объявил о наборе 1500 новых сотрудников

На онлайн-вебинаре по возможностям трудоустройства директор по персоналу Тихвинского вагоностроительного завода Роман Березенков сообщил о наборе 1500 новых сотрудников. Об этом сообщил ТАСС.

«В 2023 году у нас намечено повышение выпуска вагонов, увеличивается ремонтная база. Соответственно, для того чтобы эти амбициозные цели были достигнуты, нам необходимо укомплектоваться в полной мере штатным персоналом», — рассказал Березенков.

Другие предприятия «Объединенной вагонной компании», такие как «Тихвинхиммаш», «Тихвинспецмаш», сборочный завод «Титран-Экспресс», открывают еще 640 вакансий. Предприятиям нужны электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, механосборочных работ, слесари-ремонтники, электромонтеры, водители погрузчиков, инженеры электроники, заливщики металла и сталевары.