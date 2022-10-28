Задержаны поджигатели дорогой иномарки в Ломоносове. Они мстили за дорожный конфликт

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в полицию поступило сообщение о поджоге в Ломоносове дорогостоящего кроссовера, принадлежавшего директору компании по производству минеральных удобрений.

По горячим следам полицейским удалось разыскать и задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых безработных мужчин.

Задержанные дали признательные показания, рассказав о том, что поджог был актом мести за дорожный конфликт, который случился у них с владелицей автомобиля.

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23.05.2022 650
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