Задержаны поджигатели дорогой иномарки в Ломоносове. Они мстили за дорожный конфликт

По информации ivbg.ru, в полицию поступило сообщение о поджоге в Ломоносове дорогостоящего кроссовера, принадлежавшего директору компании по производству минеральных удобрений.

По горячим следам полицейским удалось разыскать и задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых безработных мужчин.

Задержанные дали признательные показания, рассказав о том, что поджог был актом мести за дорожный конфликт, который случился у них с владелицей автомобиля.