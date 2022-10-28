Россиянам напомнили о длинных выходных на следующей неделе

Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за государственного праздника — Дня народного единства.

В 2022 году День народного единства выпадает на пятницу. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг — сокращенным рабочим днем.

Таким образом, россияне на следующей неделе будут работать с 31 октября по 3 ноября включительно. Пятница, суббота и воскресенье будут выходными днями.