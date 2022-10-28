Схрон с 1,5 кг наркотиков нашли возле Чудского Бора. Хозяина и получателя разыскивают

По информации ivbg.ru, 27 октября заведено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере в Тосненском районе.
В нескольких десятках метров от дороги в деревню Чудской Бор правоохранители обнаружили пакет под деревом. Экспертиза установила, что это полтора килограмма сильнодействующего синтетического наркотика.
Хозяина и получателя наркотических средств разыскивают. Санкции по уголовному делу предусматривают до 20 лет лишения свободы.
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19.10.2022 184