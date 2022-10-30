Ноябрьские праздники: сколько отдыхаем в ноябре?

В ноябре за счет государственного праздника — Дня народного единства прибавится один официальный выходной. Рассказываем, сколько дней отдыха ожидают ленинградцев и будет ли перенос праздничной даты.

Сколько дней отдыха ждать в ноябре?

Помимо традиционных выходных — субботы и воскресенья, в ноябре ожидается один дополнительный день отдыха — 4 ноября. В этот день в России отмечается государственный праздник — День народного единства, утвержденный российским правительством с 2005 года.

В какие числа отдыхаем?

Последний месяц осени 2022 года будет состоять из 30 дней. Из них 21 будут рабочими, восемь — традиционными выходными: четыре субботы — 5, 12, 19 и 26 числа и четыре воскресенья — 6, 13, 20 и 27 ноября, один праздничный день — 4 числа и один предпраздничный, соответственно, 3 ноября, рабочее время которого сократится на один час.