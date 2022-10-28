РБК: российские банки установят терминалы для карт «Мир» за границей

О каких банках идет речь, неизвестно. Однако РБК сообщает, что один из них намерен установить POS-терминалы в Турции, другой – в Турции и ОАЭ. Прием карт в POS-терминалах российских банков возможен по двум схемам.

Банк-эквайер заключает договор с посредником, тот – с магазином или отелем, где установят POS-терминал. При платеже деньги покупателей поступают на счет посредника, он конвертирует рубли в валюту и перечисляет продавцу.

Либо продавец оформляет доверенность на посредника. А тот обращается в российский банк-эквайер, открывает там рублевый счет для ТСП и подписывает с банком договор эквайринга.

Такие неочевидные цепочки связаны с тем, что Минфин США всем угрожает санкциями за обслуживание карт «Мир». Эти угрозы принудили отказались от обслуживания банки Шри-Ланки, несколько банков Турции и Киргизии. Анкара сообщила, что заинтересована в создании российско-турецкой платежной системы.