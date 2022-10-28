Мигрант получил 9 лет за то, что забил лопатой жителя Глажево. Тело закопал, убитый числился пропавшим без вести

По информации ivbg.ru, 31-летний выходец из Средней Азии приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство жителя Киришского района в ночь на 5 августа 2020 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Следствие установило, что иностранец и житель поселка Глажево выпивали спиртное и поругались. В пылу ссоры подсудимый сначала избил оппонента руками и ногами, затем нанес не менее восьми ударов лопатой и добил ножом в шею.
Труп агрессор закопал. Погибший поначалу числился пропавшим без вести.
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05.10.2022 1865