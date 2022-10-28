Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны

МИД Польши обнародовал список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
В частности, Польша требует от Германии:
- возместить материальные и нематериальные убытки размером почти $1,3 трлн;
- вернуть разграбленные в 1939—1945 годах активы и пассивы госбанков;
- погасить долги, которые образовались «в результате грабительской деятельности» кредитных касс, финансировавших Третий рейх;
- полностью реабилитировать убитых активистов довоенного польского меньшинства;
- урегулировать статус поляков и лиц польского происхождения с помощью восстановления статуса нацменьшинства.
Также от немецких властей требуют не скрывать от своего общества «истинную картину войны и ее последствий» и размер вреда, нанесенного Польше.
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20.10.2022 163