Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны

МИД Польши обнародовал список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

В частности, Польша требует от Германии:

возместить материальные и нематериальные убытки размером почти $1,3 трлн;

вернуть разграбленные в 1939—1945 годах активы и пассивы госбанков;

погасить долги, которые образовались «в результате грабительской деятельности» кредитных касс, финансировавших Третий рейх;

полностью реабилитировать убитых активистов довоенного польского меньшинства;

урегулировать статус поляков и лиц польского происхождения с помощью восстановления статуса нацменьшинства.

Также от немецких властей требуют не скрывать от своего общества «истинную картину войны и ее последствий» и размер вреда, нанесенного Польше.