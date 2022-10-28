Польша опубликовала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны

Автор: Гузель Галимова
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МИД Польши обнародовал список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

В частности, Польша требует от Германии:

  • возместить материальные и нематериальные убытки размером почти $1,3 трлн;
  • вернуть разграбленные в 1939—1945 годах активы и пассивы госбанков;
  • погасить долги, которые образовались «в результате грабительской деятельности» кредитных касс, финансировавших Третий рейх;
  • полностью реабилитировать убитых активистов довоенного польского меньшинства;
  • урегулировать статус поляков и лиц польского происхождения с помощью восстановления статуса нацменьшинства.

Также от немецких властей требуют не скрывать от своего общества «истинную картину войны и ее последствий» и размер вреда, нанесенного Польше.

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20.10.2022 163
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