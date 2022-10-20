Суд Петербурга официально признал блокаду Ленинграда геноцидом

Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Решение было вынесено 20 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, суд принял заявление прокуратура в начале сентября. Он просил признать блокаду Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа.

Всего было проведено семь заседаний, на которых выступили четыре свидетеля и 12 экспертов. К делу приобщили видеоматериалы, архивные фото, документы и другое. Суд установил, что число погибших в блокаду Ленинграда превышает официальные статистические данные в 1,5 раза и составляет не менее 1 093 842 человек, а ущерб оценили более чем в 35 триллионов рублей.

Суд требования прокурора удовлетворил.