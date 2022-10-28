Три операции за сутки: врачи спасли руку мальчику из Гатчины, получившему перелом в детском саду

Петербургские врачи спасли руку 5-летнему ребенку из Гатчинского района. Мальчик получил травму во время игры в детском саду. В Гатчинской больнице диагностировали перелом плечевой кости со смещением.

Руку зафиксировали, но устранить смещение не удалось. Тогда ребенка перевели в Детскую областную клиническую больницу, где провели повторную операцию. Однако было выявлено осложнение – отсутствие пульсации в лучевой артерии. Рука начала отмирать. Было решено везти пациента в Педиатрический университет.

В ночь на 28 октября ребенку провели третью операцию за сутки. Бригада врачей и приглашенных специалистов под руководством микрохирурга Романа Полозова сшили сосуды и артерии, наложили материалы для срастания костей и запустили кровоток.

Состояние ребенка после операции оценивается как удовлетворительное. Пальцы руки розовые и теплые, признаков нарушения кровообращения не фиксируется.