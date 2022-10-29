Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для первенца из семьи ленивцев

В Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя для малыша ленивца, который родился в октябре прошлого года.

Несмотря на то, что малышу уже исполнился год, специалисты смогли определить его пол только недавно – это мальчик. По словам сотрудников зоопарка, малыш чувствует себя прекрасно, он уже самостоятельно передвигается по вольеру, но все еще много времени проводит в объятиях мамы Сони.

Видео: Ленинградский зоопарк

Жители и гости Петербурга смогут сами выбрать имя для малыша. Рядом с вольером будет стоять специальный ящик, в который можно опустить записку со своим вариантом и своими контактными данными. Конкурс проводится до 28 ноября. Итоги подведут 1 декабря.